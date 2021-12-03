Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО)

Культура 3 декабря 2021 23:55 (UTC+04:00)
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась премьера художественно-документального фильма “Yaradanlar” (Созидатели) режиссера Шамиля Алиева, повествующего о жизни и творчестве известных архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946), сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Фильм был снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии Salnamə в 2020 году. Интересно, что хотя картина была удостоен призов международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, в Баку представлялась впервые.

Автором идеи является председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, который отметил знаменательным событием презентации фильма в Киноцентре "Низами".

Дело в том, что проект этого здания принадлежит Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву, был представлен в 1934 году. Первый показ в кинотеатре состоялся 25 декабря 1939 году, а для массового просмотра был открыт 1 февраля 1940 года. Открытие кинотеатра, который тогда назывался "Художественный", стало для Баку ярким событием в культурной жизни. Впервые в столице появился такой комфортабельный и красивый кинотеатр, в котором воплотились единство архитектурно-планировочного замысла в форме классицизма, с характерными для античной греческой архитектуры и архитектуры эпохи Возрождения.

Связанные единством архитектурно-планировочного замысла кинотеатр и расположенное напротив административное здание (проект разработан архитекторами в 1935 году) образовали “завязку” улиц 28 Апреля (ныне 28 Мая) и проспекта Кирова (ныне проспект Бюльбюля), существенно повлияв на дальнейшую застройку этой части города.

Архитекторы Микаил Усейнов и Садыг Дадашев были одногодками, учились вместе в школе и вузе, были одними из первых выпускников архитектурного факультета Азербайджанского политехнического института. Их даже связывали родственные узы - сестра Усейнова была замужем за Дадашевым. Тандем этих единомышленников не распался бы никогда, если бы не безвременная кончина Садыга Дадашева.

Особенностью творческого пути Дадашева и Усейнова, начиная со студенческой скамьи, когда ими выполнялись архитектурные обмеры зданий Дворца ширваншахов в Баку, было полное взаимопонимание взглядов. Уже студентами они получили первую премию за совместный проект памятника Низами Гянджеви (1926). Среди их лучших архитектурных работ – здания ЦК КП Азербайджана, Азербайджанской консерватории, Музея азербайджанской литературы им. Низами (перестроенный в 40-х гг. из здания гостиницы конца XIX в.), и другие здания в Баку. А за павильон АзССР на ВСХВ (будущая ВДНХ) в Москве (1939) они были удостоены Государственной премии. Совместное творчество выдающихся зодчих отразило все этапы сложного и интересного процесса становления и развития азербайджанской архитектуры. Построенное по их проектам множество сооружений, чрезвычайно разнообразных по назначению, характеру и объему, сыграло исключительно важную роль в формировании современного облика Баку.

Фильм также повествует о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология. Дело в том, что отец Микаила Усейнова был миллионером, имел свои пароходы на Каспии, огромный особняк на набережной, более 70 объект недвижимости. Происхождение висело над Усейновым долгие годы, как дамоклов меч, – в любой момент он мог быть арестован. Из-за боязни за участь близких, если его все-таки арестуют, он так никогда и не женился.

"В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственники Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось провести часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. После того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, он стал защищать нашу интеллигенцию от репрессий, всегда с особой заботой и вниманием относился к деятелям культуры и искусства", – отметил Шамиль Алиев.

По словам Эльбая Гасымзаде, именно благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Микаил Усейнов был удостоен "Героя социалистического труда" - стал единственным архитектором в СССР, отмеченным таким званием.

Среди самых значимых работ Микаила Усейнова также отметим здание Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджанскую национальную библиотеку имени М. Ф. Ахундова, Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, Жилой дом ученых, станции метро "Нариманов", "Низами", "Элмляр Академиясы", учебный корпус Института нефти и химии, гостиницу "Москва", здание Главпочтамта и др.

Автор сценария, народный писатель Натиг Расулзаде отметил художественную ценность картины для истории и будущих поколений, изучения архитектурного наследия страны.

Над фильмом также работали оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов. Презентация была встречена овациями зрителей. От имени Союза архитекторов Азербайджана творческому коллективу были вручены памятные дипломы.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Image
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они создали в Баку кинотеатр, где через 82 года им посвятили фильм "Созидатели" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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