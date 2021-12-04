Виртуозность и артистичность: концерт Бакинского камерного оркестра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Вечер камерной музыки прошел при совместной организации Главного управления культуры города Баку, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Национального музея искусств Азербайджана.

Концерт посетили видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, а также творческой молодежи.

На вечере камерной музыки прозвучали сочинения Эдварда Грига, Рихарда Вагнера, Фархада Бадалбейли и других азербайджанских и зарубежных композиторов.

Оркестр выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова. Сольные партии исполнила на скрипке Назрин Асланлы.

На вечере исполнение одного произведения плавно переходило в другое. Гостей покорило виртуозное и артистичное выступление музыкантов. Каждый номер программы зрители встречали аплодисментами. А высокая оценка выступления оркестра от известных деятелей искусства, присутствующих на мероприятии, стала для музыкантов высшей наградой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)