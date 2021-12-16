Всемирно известный Papa DJ выступил среди древних скал Гобустана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Гобустанского государственного исто­ри­ко-художественного заповедника состоялось выступление всемирно известного итальянского диджея Донато Пападиа (dj Donato Papadia, Papa DJ), представившего программу в рамках проекта Musik Without Frontiers (Музыка без границ), сообщает Trend Life.

Главная цель выступления - музыкальный месседж человечеству: "Мы живы! Мы перенесем все войны и пандемии!". Выступление было организовано международным агентством Kuzmenko PR & Events при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Диджею аккомпанировали Ансамбль старинных национальных музыкальных инструментов и другие музыканты. Papa DJ даже сыграл на гавалдаше - оригинальном камне-бубне, представляющем собой установленную плашмя огромную плиту: из неё постукиванием можно извлечь ритмически чёткие мотивы. Синтез современной электронной музыки и национального этно-фолка произвел потрясающее впечатление. А фоном для шоу стала древняя стоянка первобытных людей с 20-тысячелетней историей.

Видео мероприятия будет транслироваться на ведущих европейских музыкальных YouTubе-каналах.

Отметим, что директор заповедника Вугар Исаев провел экскурсию для гостей из Италии и Украины, рассказав об истории и основных памятниках, расположенных на территории "скального города", а также о его значении для общемировой археологической науки. Гости были восхищены артефактами, увиденными на территории Гобустана.

Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков на территории 537 гектаров. Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Здесь выявлено более 6000 рисунков на 1000 скалах. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Сосредоточенные в основном на горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая, они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)