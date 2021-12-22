В Баку прошел концерт памяти Наили Мирмамедли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры Мярдяканы прошел концерт памяти композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Наили Мирмамедли (23.05.1961 -4.01.2020), организованный Главный управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Концертная программа Qəlbin nəğməsi (Песни моей души) была приурочена к 60-летию композитора.

Ведущая вечера телеведущая Кенуль Мухтарова рассказала о жизни и творчестве Наили Мирмамедли, ее вкладе в эстрадную и классическую музыку. Ученый-химик, юрист, доцент Гюльтекин Аламдаргызы поделилась воспоминаниями.

Наиля Мирмамедли с отличием окончила Среднюю музыкальную школу имени Бюльбюля (специальность "Фортепиано"), Государственный педагогический университет имени Н.Туси (специальность – музыковед, дирижер, хормейстер, вокал, аранжировщик, оркестровщик), факультет композиции Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Преподавала в Средней музыкальной школе имени Бюльбюля, была хормейстером и руководителем ансамбля "Bənövşə", директором Центра культуры и творчества при Бакинском государственном университете. Автор около 70 научных работ, более пятиста произведений – симфонических, национальных, хоровых, классических, эстрадных, романсов, в том числе, ею была написана музыка для десяти фильмов. Наиля Мирмамедли была супругой композитора Хикмята Мирмамедли (1961–2007 годы).

В концертной программе приняли участие народные артисты Мелекханым Эйюбова и Гюльяз Мамедова, заслуженный артисты Бейимханым Велиева и Бабек Нифталиев, победитель проекта “Səs Azərbaycan” Влада Ахундова, популярные исполнители Лейла Рамазанлы и Ниям Салами, танцовщица Фатима Фаталиева.

(Автор: Вугар Иманов)