"Жизнь, кажется, прекрасна" - в Турции продолжается работа над фильмом Вагифа Мустафаева

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается работа над полнометражным художественным фильмом Həyat, deyəsən, gözəldir ("Жизнь, кажется, прекрасна"), сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автором сценария и режиссером картины является народный артист Вагиф Мустафаев.

На данном этапе в Стамбуле занимаются цветокоррекцией фильма. В этом процессе принимают участие оператор-постановщик картины Орхан Аббасов и продюсер Фариз Ахмедов.

Главные роли в фильме сыграли Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Селия и Афтандил Махарадзе.

Картина повествует о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)