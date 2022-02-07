Как в старину в Азербайджане искали невесту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета прошел показ оперетты "Аршин мал алан", сообщает Trend Life.

"Аршин мал алан" - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году. Автором либретто является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку.

Несмотря на то, что сюжет оперетты хорошо известен зрителем, она продолжает вызывать огромный интерес у публики.

В этот раз в спектакле главную партию – роль Аскера исполнил заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. В спектакле также были заняты - народная артистка Гюльяз Мамедова (Телли), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Султан бек), Гюлистан Алиева (Джахан), Турал Агасиев (Сулейман), Сабина Вахабзаде (Асья), Садиг Меликов (Вели). Впервые образ Гюльчохры воплотила на сцене Фатима Джафарзаде.

Дирижер - лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов, режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Неповторимая музыка Узеира Гаджибейли, прекрасное исполнение, любимый сюжет, знакомые реплики - все это вызвало восторг публики.

Сюжет музыкальной комедии был взят Узеиром Гаджибейли из жизни. Так, женщины на Востоке носили чадру, им не разрешалось появляться на улице с открытым лицом. Замуж девушки выходили, как правило, по воле родителей. Жених в большинстве случаев видел свою невесту только после свадьбы. В начале XX века семейно-бытовой уклад жизни стал подвергаться критике, новое поколение молодых людей мечтало создать семью, основанную на взаимной любви. Название музыкальной комедии "Аршин мал алан" связано с характерным выкриком уличных торговцев тканями, за одного из которых и выдавал себя главный герой оперетты, чтобы увидеть свою будущую невесту.

Оперетта "Аршин мал алан" была переведена на 80 языков народов мира и поставлена в сотнях театров 80 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты.

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(Автор: Джани Бабаева)