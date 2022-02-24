И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 26 и 27 марта состоится премьера спектакля "И приходила женщина..." по произведению выдающегося драматурга, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова (инсценировка заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Действие романа Максуда Ибрагимбекова происходит в 80-90-е годы прошлого века в одном из приморских поселений Апшеронского полуострова.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов (1928–2021 годы), художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художники по костюмам - Анна Ибрагимбекова и заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссера, автор хореографии и пластических движений - народный артист Азербайджана Фуад Османов, ассистенты хореографа – заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева.



В спектакле заняты - народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов и Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Салман Байрамов, Юрий Омельченко, а также артисты театра - Саида Велибекова, Ягуб Зейналов, Марьям Адыгезалова, Олеся Гасымова, Зумруд Алиева, Тамилла Абуталыбова, Ольга Арсентьева, Мурад Исмайлов, Илькин Мехтиев, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Фарид Бахрамов, Рустам Керимов, Эльшад Муртузов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев, Мурад Искендеров, Эмиль Атрашкевич, Рамиль Алиев, Эльмир Алекберов, Заур Искендеров, Абдула Исмаилов, Самира Рустамова, Иоанна Ферштандт, Тамерлан Абдуллаев, Руслан Павлов, Сабина Мамедова, Говхар Шахбанова, Назим Джабаров, Сяма Велиева и Руфат Алиев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az