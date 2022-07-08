Джаз, дарящий вдохновение и чувство свободы – встреча с певицей Тунзалей Гахраман (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках Клуба любителей музыки состоялась встреча с джазовой певицей Тунзалей Гахраман, сообщает Trend Life.

Директор музея, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о творческой деятельности исполнительницы и ее огромной любви к джазу.

Затем слово было предоставлено Тунзале Гахраман, которая говорила о джазе как о музыке, дарящей ей вдохновение, чувство свободы и приносящей счастье.

А впервые джаз Тунзаля Гахраман услышала еще в школе. В 6-7-х классах она наслаждалась исполнением Эллы Фицджеральд, Джона Колтрейна и других.

Тунзаля Гахраман окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем Институт иностранных языков (ныне - Азербайджанский университет языков). Много лет была научным сотрудником Национальной академии наук Азербайджана, занималась преподавательской деятельностью в различных учебных заведениях страны. И всегда ее сопровождала музыка: она пела и аккомпанировала себе на различных мероприятиях. В конце 1960-х Тунзалю Гахраман пригласили стать солисткой оркестра "Экспресс 118". В 1969 году она приняла участие в конкурсе "Золотая осень" и заняла первое место. Потом стала солисткой "Раст" при Национальной академии наук Азербайджана. В 1977-1978 годах она с оркестром вновь заняла первые места на конкурсе "Золотая осень". К сожалению, в дальнейшем оркестр распался, но любовь к джазу не исчезла.

Мероприятие прошло в формате доброй, теплой беседы: участники задавали Тунзале Гахраман вопросы, связанные с творчеством, музыкальным искусством, возможностями творческой реализации и т.д.