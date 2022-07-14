БАКУ /Trend Life/ - Решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) Национальная кинопремия присуждена народному художнику Рафигу Насирову, сообщил Trend Life пресс-секретарь организации Али Велиев.

75-летний Рафиг Насиров участвовал в съемках более 50 картин, в числе которых Bəyin oğurlanmsı, Yaramaz, Bəxt üzüyü, Həm Ziyarət - Həm Ticarət, Otel оtağı, Cavad xan, Qəzəlxan, Dronqo, İstanbul reysi, Çölçü, Dolu, Yarımçıq xatirələr.

Заседание Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики прошло под председательством кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек", народной артистки, председателя СКАР Шафиги Мамедовой.

Награда будет вручена в День национального кино – 2 августа. Национальная кинопремия учреждена СКАР в 2012 году и считается самой престижной наградой в национальном кинематографе.