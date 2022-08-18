"Золотой гранат" для кинематографистов - Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов объявил прием заявок

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 11-15 ноября пройдет 13-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Организаторы объявили прием заявок на участие в фестивале для отечественных и зарубежных кинематографистов.

Авторы могут представить свои короткометражные фильмы продолжительностью не более 30 минут в международную и местную программы фестиваля, а также в конкурсную программу "Cinemobil". Прием художественных, документальных и анимационных фильмов в международную программу фестиваля от отечественных и зарубежных авторов будет проходить до 10 сентября.

В местную программу авторы могут направить художественные, документальные, анимационные ленты и социальные видеоролики до 20 сентября, подать заявку можно посредством сайта фестиваля. Представленные фильмы должны быть сняты в период 2020-2022 годов.

Фильмы, получившие право участвовать в местной конкурсной программе, будут бороться за победу в номинациях "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший студенческий фильм".

В конкурсную программу "Cinemobil", которая будет проходить онлайн, принимаются документальные работы, снятые с помощью мобильного телефона или планшета, продолжительностью не более пяти минут.

Заявки будет рассматривать отборочная комиссия, в состав которой войдут профессионалы сферы.

Список фильмов, которые поборются за награду фестиваля "Qızıl Nar" ("Золотой гранат"), будет опубликован 20 октября 2022 года на сайте проекта.

Отметим, что ежегодно в состав жюри фестиваля входят лауреаты Каннского и Берлинского кинофестивалей. Состав жюри организаторы объявят в ноябре. Фестиваль основан Центром молодых кинематографистов. Его цель - повысить интерес к короткометражному кино, поощрение и поддержка молодых кинематографистов.

Ранее на фестивале были представлены картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар".