Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября в Экспо-центре пройдет VIII Бакинская международная книжная выставка, сообщает во вторник Trend Life.

В связи с этим была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли и представитель Caspian Event Organisers Фарид Мамедов.

Было отмечено, что на выставке будут представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

"Год от года деятельность в сфере книжной индустрии успешно развивается. VIII Бакинская международная книжная выставка будет посвящена "Году города Шуша", на мероприятии состоятся презентации книг, связанных с городом Шуша. Участие в выставке примут издательства, представляющие Турцию, Россию, Иран, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. Наряду с экспозицией книжной продукции, также пройдут встречи между представителями книжной индустрии, будет обсуждено текущее состояние и развитие книжной индустрии Азербайджана", - сказал Акиф Марифли.

Он отметил, что в рамках выставки пройдут также встречи с литераторами Азербайджана и зарубежных стран.

"Почетными авторами Бакинской международной книжной выставки в текущем году будут народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей", - добавил Марифли.

По словам представителя Caspian Event Organisers Фарида Мамедова, в прошлом году Бакинскую международную книжную выставку посетили более 30 тысяч человек.

Отметим, что для удобства посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут отходить автобусы в направлении Экспо-центра.