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Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)

Культура Материалы 4 октября 2022 14:39 (UTC +04:00)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября в Экспо-центре пройдет VIII Бакинская международная книжная выставка, сообщает во вторник Trend Life.

В связи с этим была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли и представитель Caspian Event Organisers Фарид Мамедов.

Было отмечено, что на выставке будут представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

"Год от года деятельность в сфере книжной индустрии успешно развивается. VIII Бакинская международная книжная выставка будет посвящена "Году города Шуша", на мероприятии состоятся презентации книг, связанных с городом Шуша. Участие в выставке примут издательства, представляющие Турцию, Россию, Иран, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. Наряду с экспозицией книжной продукции, также пройдут встречи между представителями книжной индустрии, будет обсуждено текущее состояние и развитие книжной индустрии Азербайджана", - сказал Акиф Марифли.

Он отметил, что в рамках выставки пройдут также встречи с литераторами Азербайджана и зарубежных стран.

"Почетными авторами Бакинской международной книжной выставки в текущем году будут народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей", - добавил Марифли.

По словам представителя Caspian Event Organisers Фарида Мамедова, в прошлом году Бакинскую международную книжную выставку посетили более 30 тысяч человек.

Отметим, что для удобства посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут отходить автобусы в направлении Экспо-центра.

Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
Какие мероприятия ожидают посетителей VIII Бакинской международной книжной выставки? (ФОТО)
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