В Баку состоялось литературно-художественное мероприятие "Füzuli Füzulidə" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку прошло литературно-художественное мероприятие "Füzuli Füzulidə", сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

17 октября 2020 года военнослужащие азербайджанской армии, вписавшие в ходе Отечественной войны яркие страницы в историю нашей страны, в результате успешной операции освободили город Физули и несколько сел района от вражеской оккупации.

Мероприятие "Füzuli Füzulidə" было посвящено освобождению Физули от многолетней оккупации.

На вечере минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мониторе вниманию участников мероприятия было представлено обращение Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу, сделанное 17 октября 2020 года, в день освобождения Физули и ряда сел региона.

Полковник запаса Шаир Рамалданов, председатель главного управления Общественного объединения защиты семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны Таир Мамедов, доктор философии по медицине Рафиг Юсифли, писатель-драматург Сейран Сахават, поэт Вагиф Бахманли и другие рассказали о героизме военнослужащих азербайджанской армии, великолепном примере единства, продемонстрированном нашим народом, актах вандализма, совершенных армянскими захватчиками на территории района, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых в настоящее время в регионе.

Далее в исполнении актеров Азербайджанского государственного академического национального драматического театра – народного артиста Казыма Абдуллаева и заслуженной артистки Масмы Аслангызы был представлен отрывок из спектакля "Карабахнаме", поставленного по произведению писателя Ильяса Эфендиева.

Заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Низами Абдуллаев, певцы Тешкилат Насиров, Надир Байрамлы, Эльдениз Мамедов, а также исполнитель на гитаре Рахман Мамедли и другие исполнили музыкальные композиции, посвященные родине и героизму.

Отметим, что Международный центр мугама большое место в своей деятельности уделяет проведению мероприятий на патриотическую тему.