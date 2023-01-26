Исламское искусство Азербайджана вызвало большой интерес на биеннале в Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялось открытие первого выпуска биеннале "Исламское искусство". Местом проведения мероприятия, посвященного исследованиям духовного, творческого и эстетического выражения исламского искусства прошлого, настоящего и будущего, выбран терминал "Хадж" международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея искусств.

Тема биеннале – "Первый дом" (Awwal Bаit). Этот термин используется в Коране для обозначения Каабы, главного святилища ислама в Мекке, и киблы, её точного направления. Именно в эту сторону все мусульмане мира обращают свои лица, совершая намаз.

На биеннале Азербайджан представлен при поддержке министерства культуры павильоном с образцами исламского искусства из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, вызвавшими большой интерес гостей. Куратором азербайджанского павильона является Кенуль Рафиева.

Директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что в экспозицию павильона вошли поистине бесценные экспонаты, принадлежащие ведущему музею Азербайджана – керамическая посуда, коллекция редких миниатюр Тебризской школы XVII-XVIII веков, произведения коврового искусства. Также представлена мультимедийная инсталляция «Варга и Гюльша: необратимое», вдохновленная иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммада аль-Хойи к поэме Айюки «Варга и Гюльша», единственного манускрипта, относящегося к началу XIII века.

Было отмечено, что Азербайджанский национальный музей искусств является ведущим музеем республики, занимающимся хранением и изучением этой богатой сокровищницы, вобравшей в себя национальное и мировое культурное наследие с древнейших времен до современного периода. На сегодняшний день в его фондах хранится более 19 тысяч произведений искусства, многие из которых "становятся участниками" международных выставок и привлекают неподдельный интерес со стороны специалистов, учёных, исследователей и ценителей искусства.

В состав международной команды кураторов входят архитектор и сооснователь экспериментального дизайнерского бюро Counterspace из Йоханнесбурга Сумайя Валли, ведущий ученый и археолог Саад Альрашед из Саудовской Аравии, научный сотрудник программы Barakat Trust в Музее Виктории и Альберта в Лондоне Абдель Барр и почётный директор Национального музея азиатского искусства при Смитсоновском институте в Вашингтоне Джулиан Рэби. В рамках биеннале представлены павильоны для выставок, в которых подчеркивается тесная связь между мусульманами по всему миру, представляется богатство исламского искусства, а также связь между духовной и художественной эстетикой.

По первоначальному замыслу, биеннале должна была состояться в Эр-Рияде. Но организаторы успешно прошедшей в прошлом году при организации Фонда биеннале Дирия (DBF) биеннале современного искусства в городе Эд-Дирия, с целью подчеркнуть значение города, откуда мусульмане начинают паломничество к главным святыням, в апреле 2021 года приняли решение о переносе места проведения в Джидду.

Специально для биеннале на общей площади в 70 тыс. м² были возведены выставочные пространства, театр, мастерские, мечеть, магазины розничной торговли и рестораны.

Среди резидентов биеннале такие организации, как Дар-аль-Атар-аль-Исламия (Кувейт), Музей исламского искусства Каира (Египет), Музей Бенаки (Греция), Национальный музей Султаната Оман, Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза (Саудовская Аравия), Институт национального наследия (Тунис), Национальная библиотека Катара, Институт высшего образования и исламских исследований имени Ахмеда Баба (Тимбукту), фонд Аль-Харамейн (Мекка).

Биеннале "Исламское искусство" проходит с 23 января по 23 апреля.