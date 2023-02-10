Судьба распорядилась иначе, и я ею доволен… - Народному артисту Азербайджана Александру Шаровскому 75 лет

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 февраля 2023 года, главному режиссеру Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народному артисту Александру Шаровскому исполнилось 75 лет, сообщает Trend Life.

Народному артисту принадлежат большие заслуги в развитии театрального искусства Азербайджана. За свою плодотворную профессиональную деятельность Шаровский поставил много ярких, интересных, увлекательных спектаклей, которые находили большой отклик у публики. Каждую новую работу режиссера зритель ждет с нетерпением, и точно знает, Шаровский кропотливо выбирает актуальные пьесы для своих спектаклей, тщательно отбирает актеров на роли, с ним всегда работает команда профессионалов, как и он безгранично преданных театральному искусству.

Многие знают Александра Шаровского не только как талантливого и дальновидного режиссера, но и как харизматичного актера, поражающего виртуозностью игры. Актерскую карьеру он начал в 1967 году в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, где сыграл много разноплановых ролей – от Дон Гуана до д’Артаньяна.

С 1974 года творческая судьба Шаровского связана с Азербайджанским государственным академическим русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Здесь он играл главные роли и ассистировал в четырёх спектаклях народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (1939 – 2022).

С 1991 года Шаровский - режиссер-постановщик, а в марте 1993 года был назначен главным режиссером театра.

Бакинская русдрама стала родным домом для Александра Шаровского. Здесь он живет, служит в замечательном коллективе, который без сомнения может назвать своей семьей. По традиции сегодняшний день народный артист проведет в стенах родного Театра, с коллегами и близкими по дух людьми, которые сердечно поздравят режиссера, вспомнят любимые постановки и роли, пожелают ему дальнейших творческих успехов.

"В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен", - сказал несколько лет назад Шаровский.

АМИ Trend желает Мастеру, чтобы он был всегда здоров и доволен своей судьбой. С днем рождения Александр Яковлевич!