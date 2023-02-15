В Баку пройдут творческие встречи с Фуадом Ахундовым, посвященные известным женщинам

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 8 марта пройдет творческий вечер известного телеведущего, лингвиста, историка, гида Фуада Ахундова, сообщает Trend Life.

8 марта пройдут две творческие встречи с Фуадом Ахундовым - не только большим знатоком истории, но и прекрасным рассказчиком.

В 12.00 Фуад Ахундов приглашает детей и их родителей на встречу под названием "История Баку для школьников: 7 первых ласточек Азербайджана". Участники мероприятия узнают об истории первых азербайджанских женщин, добившихся большого успеха - пианистки, художницы, оперные исполнительницы, балерины, скульптора, актрисы и кинорежиссера.

А в 20.00 на сцене Оперной студии пройдет второе мероприятие Фуада Ахундова под названием "Первые леди старого Баку", посвященное драматичным судьбам супруг представителей дореволюционной бакинской элиты.

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Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/kids/history-of-baku-for-schoolchildren-fuad-akhundov/85954

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-akhundov-first-ladies-of-old-baku/85953

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