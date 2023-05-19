В Национальном музее искусств Азербайджана представлен уникальный проект "Сохранившаяся природа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей искусств Азербайджана при поддержке Министерства культуры Азербайджана представил мультимедийный проект "Сохранившаяся природа", посвященный Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия куратор проекта "Сохранившаяся природа" Кенуль Рафиева рассказала о проекте, которые представляет собой культурное поле, где разворачиваются дискуссии об устойчивой моде, традиционных женских ремеслах и охране окружающей среды. Представленные художественные и кураторские проекты исследуют различные перспективы экологии, моды и идентичности, обогащая культурный ландшафт и стимулируя диалог о важности экологического подхода в современном искусстве и обществе.

"Устойчивая мода - явление, связанное с изменением принципа потребления, которое предполагает замедление темпов обращения стиля, переработку материалов, обращение к экологическому стандарту и этику потребления. Устойчивая мода связана с ограничением потребления и попыткой установления ответственного использования природных ресурсов", - отметила Кенуль Рафиева.

Дискурсом события этого года - "Музеи, устойчивость и процветание" подчёркивается уникальная программа музея, связанная с экологией, в которой представлены новые художественные и кураторские практики по экологическому ремеслу и текстильной промышленности. Проект направлен на продвижение устойчивой моды и традиционных женских ремесел, поддерживая цели устойчивого развития ООН до 2030 года.

В мультимедийном проекте "Устойчивая мода", представленном при поддержке посольства Швеции в Азербайджане, в рамках мультимедийного проекта "Охраняемая природа" , художницы Людмила Кристесева (Швеция) и Гюнель Равилова (Азербайджан) создают мультидисциплинарный диалог, рассматривая моду, текстиль и экологию через призму своего творчества, исследуя гендер, идентичность и представление об этом в различных культурах. Работа Кристесевой "Сестринство" демонстрирует переделанные текстильные изделия, которые стали прототипами для коллекций шведских дизайнеров. В свою очередь, Равилова выражает своё послание через видеоисторию, отражающую экологические ремесла и традиционные устойчивые женские ремесла.

Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон поделился опытом своей страны в экологической политике. Сегодня Швеция является лидером среди стран, наиболее ответственных за состояние окружающей среды. По индексу экологической эффективности занимает 3-е место.

"Одна из ключевых причин успеха Швеции в экологии - вопросы решаются не только на уровне национальных органов власти и компаний, но и на уровне каждого гражданина. Шведы стремятся к устойчивому развитию в экономике, промышленности, энергетике, образовании и даже повседневной жизни. Особенно важное значение уделяется использованию возобновляемых источников энергии ", – отметил глава дипмиссии.

Практически все промышленные предприятия Швеции постоянно внедряют инновационные решения по повышению эффективности и одновременно снижению расхода энергии. Важный момент - это уменьшение выбросов парниковых газов. Швеция установила цель - к 2030 году вывести свою экономику на нулевой выброс углекислого газа. Важный момент – создание энергетических систем на базе возобновляемых источников энергии, утилизация отходов с целью получения энергии и многие другие. Более 99% мусора в Швеции перерабатывается и используется повторно тем или иным способом – этот феномен уже прозвали "шведской революцией ресайклинга".

Выступившие директор Центра развития детей и молодежи Министерства науки и образования Азербайджана Фируза Султанзаде и представитель отдела развития детей и молодежи представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Нигяр Насруллаева рассказали об основных аспектах ведения просветительской деятельности и практических шагах по сохранению природы, подчеркнули важность представленного проекта.

Гостям был также представлен короткометражный фильм "На берегах Каспийского моря" под авторством художника Агиля Абдуллаева, исследующий изменение климата и воздействие на окружающую среду с помощью футуристических и мифологических элементов, таких как единороги и управляемые солнечные системы. Данный видео арт сочетает мифы и фантазии с реальными экологическими проблемами, предоставляя наводящий на размышления концептуальный комментарий о важности сохранения Каспийского моря для будущих поколений.

Далее было показано аудиовизуальное шоу "Эхо" с азербайджанскими этническими музыкальными инструментами, таких как тар, кяманча и нагара, которые в гармонии с электронной музыкой воплощались в уникальном звуковое поле. Интересная композиция современного искусства, созданная Фархадом Фарзалиевым, Ибрагимом Бабевым и Тимуром Амирханом, является посвящением красоте и мощи воды и природы, акцентируя важность экологического осознания.

В рамках проекта также представлены образовательные программы для детей и подростков. В частности, показаны анимационные визуализации, созданные победителями международного конкурса детского рисунка "Окружающая среда", проводимого в Японии, организованного Японским агентством по обеспечению качества (JQA) и Международной сетью организаций по сертификации при поддержке Токийского офиса ЮНИСЕФ. А также показан анимационный фильм "Земля говорит" по сценарию всемирно известного режиссера-мультипликатора Дениса Томопулоса.