Эльхан Гасымов был душой киностудии "Азербайджанфильм" - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев

БАКУ /Trend Life/ - Эльхан Гасымов был душой киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Об этом во вторник сказал Trend Life заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев на церемонии прощания с известным кинорежиссером и актером, заслуженным артистом Азербайджана Эльханом Гасымовым. "Эльхан Гасымов - не годы, а десятилетия был душой киностудии "Азербайджанфильм". Любое мероприятие, все события... в первую очередь хотелось видеть именно его", - подчеркнул киновед. Говоря о личных качествах Эльхана Гасымова, Аяз Салаев отметил, что кинорежиссер был очень положительным и добрым человеком. "Мы с ним очень часто общались по любому поводу. Мне всегда хотелось, чтобы он присутствовал рядом. В свое время Эльхан Гасымов перенес большую трагедию - гибель сына. Его сын был моим студентом, очень талантливым человеком", - заключил Салаев. Напомним, что Эльхан Гасымов скончался 29 мая на 79 году жизни. Он похоронен рядом с сыном на Хырдаланском кладбище. Отметим, что Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссёрского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств). Сыграл в около сорока картинах, более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?", "Последний перевал" и т.д.. С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".