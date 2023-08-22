В Баку заложены именные звезды Муслима Магомаева и Тамары Синявской (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря состоялась торжественная церемония закладки звезды легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР, кумира миллионов Муслима Магомаева (1942 – 2008), сообщает Trend Life. Церемония прошла при участии его супруги, народной артистки СССР, оперной певицы Тамары Синявской.

Мероприятие было приурочено к 81-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора, в нем приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства. Среди них - заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, председатель Союза художников, народный художник Азербайджана Фархад Халилов, член Европейской киноакадемии, народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев и другие.

В своем выступлении народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) подчеркнул, что открытие звезды Муслима Магомаева – это крайне знаменательное событие.

"Выражаю признательность всем, кто пришел поддержать нас в этот замечательный вечер. Все поколения - от самых маленьких, до взрослых, которые видели Муслима Магомаева на сцене, наслаждаясь его выступлениями – помнят и любят его творчество", - сказал Эмин Агаларов.

Тамара Синявская отметила, что открытие звезды Муслима Магомаева для нее волнительное мероприятие.

"Вам, наверно, заметно, как я волнуюсь. Ведь для меня всегда все, что связанно с Муслимом – будь то открытие памятника, или самолет в небе, носящий его имя, или корабль в Каспийском море, тоже названный его именем, несомненно, вызывает душевное волнение", - сказала народная артистка СССР.

По словам Тамары Синявской, знаменательно, что открытие звезды Муслима Магомаева проходит в 2023 году, объявленного в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". Народная артистка СССР подчеркнула, что все прекрасно знают, что судьба Муслима Магомаева неразрывно связана с именем Гейдара Алиева.

Далее состоялось открытие звезды Муслима Магомаева. Ее открыли под мелодию одной из самых известных песен из репертуара певца – "Синяя вечность".

После открытия звезды Муслима Магомаева Эмин Агаларов отметил, что на этом сюрпризы не заканчиваются, и объявил об открытии именной звезды Тамары Синявской, что стало неожиданностью и для нее самой.

"Мы решили, что ваши звезды будут рядом на нашей Аллее, потому что по жизни вы с Муслимом Магомаевым всегда были вместе", - добавил Эмин Агаларов.

Отметим, что Sea Breeze Walk of Famе – первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам как в Азербайджане, так и во всем мире. Инициатором создания Аллеи звезд является Эмин Агаларов.

Совсем недавно в рамках данного проекта свои звезды лично открывали знаменитые исполнители Энгельберт Хампердинк и Нани Брегвадзе.