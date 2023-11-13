В Баку "появилась" хижина шамана Базигаги, наводящего ужас на местных жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в рамках XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов в сотрудничестве с British Council состоялся специальный показ номинантов BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства), сообщает Trend Life. Официальными партнерами фестиваля, учрежденного Центром молодых кинематографистов, являются министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

На открытии программный координатор фестиваля Нармин Мурадова отметила, что уже третий год в рамках Baku International Short Film Festival особое место занимают фильмы номинантов BAFTA, зрителям представлены интересные, разножанровые и красочные картины.

В этом году ими стали – "Базигага" (реж. Джо Ингабире Мойс), "Прощание по-ирландски" (реж. Том Беркли и Росс Уайт), "Девушка из автобуса" (реж. Джессика Хенвик) и "Твоя гора ждет тебя" (реж. Ханна Якобс).

Директор British Council Наргиз Гаджиева рассказала о важности показа фильмов BAFTA.

"Мы уже 30 лет продолжаем свою деятельность в Азербайджане. Наша деятельность заключается в проведении образовательных, а также художественно-ориентированных программ на английском языке. Благодаря нашему сотрудничеству с Бакинским международным фестивалем короткометражных фильмов, мы рады созданию этой программы в его рамках", - сказала она.

Британский режиссер Джо Ингабире Мойс рассказала о своем фильме "Базигага", снятым в 2022 году по сценарию Джона Логана, и ответила на вопросы зрителей после показа фильма.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Руанде в 1994 году, когда страна была охвачена кровопролитной войной. Сюжет рассказывает историю молодого пастора Карембе, который ищет убежища вместе со своей дочерью. Они находят приют в хижине шамана Базигаги, наводящего ужас на местных жителей. Но правильный ли они сделали выбор?

"Кинофестиваль в Баку оставил самые яркие впечатления. Это мечта каждого режиссера, чтобы его фильм был показан в разных странах мира. В связи с этим режиссер также должен подумать о политике распространения фильма, который он снял. Стиль фильма, сообщение, мысли, эмоции, которые он хочет передать миру, очень важны для успеха картины", - отметила Джо Ингабире Мойс.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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