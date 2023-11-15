В Баку состоялась мировая премьера фильма "Qaragh" режиссера из Британии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в рамках XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов состоялась мировая премьера фильма "Qaragh" (Qarağ) режиссера и куратора из Британии Суад Гара, сообщает Trend Life.

После показа состоялось обсуждение фильма с участием режиссера, которая рассказала об истории создания картины.

"Я ездила отдыхать в одну из деревень Исмаиллы, где прогуливаясь по сельской местности, увидела кладбище тринадцатого века на котором похоронены люди, погибшие на войне. Когда увидела эту сцену, пережила необычные чувства и решила снять фильм об этом, а также о традициях и обычаях этого региона. Сколько людей живут с травмами от войны. Когда эти люди возвращаются с войны, мы называем их героями. Но наряду с героизмом они несут в себе и эти травмы. Когда человек ищет душевного спокойствия, он идет в семью и думает, что сможет найти там покой. Но не все так просто…Перед началом съемок фильма мы прочитали много интервью на эту тему, провели беседы с участниками войны. Главный посыл фильма заключается в том, что травмы войны никогда не забываются, и люди вынуждены жить с ними", - сказала режиссер.

Фильм рассказывает историю бывшего солдата, страдающего посттравматическим стрессовым расстройством, который решает навестить свою мать в отдаленной родной деревне, чтобы обрести душевный покой. Он принимает участие в мистическом ритуале весеннего очищения, который проводится вокруг храма на кладбище тринадцатого века, и в этот момент встречает таинственную маленькую девочку. Это невинное альтер-эго ставит его лицом к лицу со своими внутренними переживаниями.

В актерский состав фильма производства Astar Productions вошли Орхан Искандерли, а также актеры-любители.

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