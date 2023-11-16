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Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)

Культура Материалы 16 ноября 2023 18:33 (UTC +04:00)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась церемония награждения XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

Официальными партнерами фестиваля, учрежденного Центром молодых кинематографистов, являются министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

Выступившие на открытии праздничного вечера директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев и советник министра культуры Орхан Фикретоглу поделились своими мыслями о шестидневном фестивале кино, который стал одним из ярких событий в культурной жизни страны, привлек внимание международных специалистов в области киноиндустрии. Ведущий вечера - заслуженный артист Эльнур Керимов.

На участие в фестивале были отправлены заявки от авторов 704 фильмов из 78 стран мира. Отборочная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области кино, включила в международную конкурсную программу фестиваля 42 киноленты из 32 стран мира, в категорию "Таланты Азии" вошли 17 фильмов, в местной конкурсной программе представлены 26 кинокартин. Главная награда фестиваля - "Qızıl Nar" (Золотой гранат).

Победители 14-го Baku International Short Film Festival

Международный конкурс

В этой программе "Qızıl Nar" были удостоены:

"Лучшая анимация"- "Басня о волке", реж. Вук Палибрик и Таня Брзакович (Сербия),

"Лучший документальный фильм" – "Галина Петровна", реж. Никита Ловецкий (Кыргызстан),

"Лучший художественный фильм" – "Ничего из этого", реж. Патрисио Мартинес и Франсиско Кантон (Испания – Аргентина - США).

Другие номинации:

"Лучший режиссер анимационного фильма" - реж. Седрик Айгат и Дэвид Ван де Вейер, "Волшебная фея" (Бельгия-Болгария),

"Лучший режиссер художественного кино" – реж. Ковсер Юнис, "Моя подруга" (Египет),

"Лучший режиссер документального кино" – реж. Иман Бехрузи, "Три сестры" (Иран),

"Лучший монтаж" - "Настоящая правда о битве", реж. Андреа Славичек (Хорватия – Испания),

"Лучший сценарий" – "Дьявол", реж. Ян Буйновский (Польша),

Специальные призы жюри:

Анимационный фильм "Хадис" – реж. Назрин Агамалыева (Азербайджан - США - Чехия),

Документальный фильм "Когда ракета на стартовой площадке" – реж. Бохао Лиу (Китай – США),

Документальный фильм "Дивар" – реж. Эврим Инджи (Турция),

Художественный фильм "Вокруг Тэруэля" – реж. Мануэль Омонте (Испания),

Художественный фильм "Айкуо" – реж. Аял Адамов (Россия),

Художественный фильм "Немного любви" – реж. Айджан Гасымбей (Казахстан).

Таланты Азии

"Лучший сценарий" – "Свадебная песня", реж. Адалят Омаров (Кыргызстан),

"Лучший режиссер" – "Один день продавца", реж. Эринч Дурланык (Турция),

"Лучший фильм" – "Заколотые концы", реж. Алирза Каземипур (Иран).

Местный конкурс

В этой программе "Qızıl Nar" были удостоены:

"Лучший документальный фильм" – "Доброе утро, заря матери", реж. Кюрчайлы Мамедов,

"Лучший художественный фильм" – "Здравствуй, Иса", реж. Самед Агаев.

Остальные номинации

Cinemobil – "Часовщик", реж. Гусейнага Асланов,

Приз киностудии "Азербайджанфильм" – "Вместе, в одиночку", реж. Касым Ордек,

От Гильдии продюсеров Азербайджана "Лучший продюсер" – Эмиль Наджафов,

"Диплом жюри" – "Тыл", реж. Гюлай Бабаева,

"Лучший студенческий фильм" – "Пианист", реж. Мамедэмин Ализаде,

"Лучший социальный ролик" – "Ходжалы", реж. Вюсал Гамдуллаев,

"Лучший режиссер" – реж. Эльмар Байрамов, "Дыхание",

"Лучший сценарий"- "Полярная звезда", сценаристы Ширин Ахмедов и Эльмар Фарзали.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Фото – Рустам Исмайлов.

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Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)
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