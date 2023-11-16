Состоялась церемония награждения победителей XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась церемония награждения XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

Официальными партнерами фестиваля, учрежденного Центром молодых кинематографистов, являются министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

Выступившие на открытии праздничного вечера директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев и советник министра культуры Орхан Фикретоглу поделились своими мыслями о шестидневном фестивале кино, который стал одним из ярких событий в культурной жизни страны, привлек внимание международных специалистов в области киноиндустрии. Ведущий вечера - заслуженный артист Эльнур Керимов.

На участие в фестивале были отправлены заявки от авторов 704 фильмов из 78 стран мира. Отборочная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области кино, включила в международную конкурсную программу фестиваля 42 киноленты из 32 стран мира, в категорию "Таланты Азии" вошли 17 фильмов, в местной конкурсной программе представлены 26 кинокартин. Главная награда фестиваля - "Qızıl Nar" (Золотой гранат).

Победители 14-го Baku International Short Film Festival

Международный конкурс

В этой программе "Qızıl Nar" были удостоены:

"Лучшая анимация"- "Басня о волке", реж. Вук Палибрик и Таня Брзакович (Сербия),

"Лучший документальный фильм" – "Галина Петровна", реж. Никита Ловецкий (Кыргызстан),

"Лучший художественный фильм" – "Ничего из этого", реж. Патрисио Мартинес и Франсиско Кантон (Испания – Аргентина - США).

Другие номинации:

"Лучший режиссер анимационного фильма" - реж. Седрик Айгат и Дэвид Ван де Вейер, "Волшебная фея" (Бельгия-Болгария),

"Лучший режиссер художественного кино" – реж. Ковсер Юнис, "Моя подруга" (Египет),

"Лучший режиссер документального кино" – реж. Иман Бехрузи, "Три сестры" (Иран),

"Лучший монтаж" - "Настоящая правда о битве", реж. Андреа Славичек (Хорватия – Испания),

"Лучший сценарий" – "Дьявол", реж. Ян Буйновский (Польша),

Специальные призы жюри:

Анимационный фильм "Хадис" – реж. Назрин Агамалыева (Азербайджан - США - Чехия),

Документальный фильм "Когда ракета на стартовой площадке" – реж. Бохао Лиу (Китай – США),

Документальный фильм "Дивар" – реж. Эврим Инджи (Турция),

Художественный фильм "Вокруг Тэруэля" – реж. Мануэль Омонте (Испания),

Художественный фильм "Айкуо" – реж. Аял Адамов (Россия),

Художественный фильм "Немного любви" – реж. Айджан Гасымбей (Казахстан).

Таланты Азии

"Лучший сценарий" – "Свадебная песня", реж. Адалят Омаров (Кыргызстан),

"Лучший режиссер" – "Один день продавца", реж. Эринч Дурланык (Турция),

"Лучший фильм" – "Заколотые концы", реж. Алирза Каземипур (Иран).

Местный конкурс

В этой программе "Qızıl Nar" были удостоены:

"Лучший документальный фильм" – "Доброе утро, заря матери", реж. Кюрчайлы Мамедов,

"Лучший художественный фильм" – "Здравствуй, Иса", реж. Самед Агаев.

Остальные номинации

Cinemobil – "Часовщик", реж. Гусейнага Асланов,

Приз киностудии "Азербайджанфильм" – "Вместе, в одиночку", реж. Касым Ордек,

От Гильдии продюсеров Азербайджана "Лучший продюсер" – Эмиль Наджафов,

"Диплом жюри" – "Тыл", реж. Гюлай Бабаева,

"Лучший студенческий фильм" – "Пианист", реж. Мамедэмин Ализаде,

"Лучший социальный ролик" – "Ходжалы", реж. Вюсал Гамдуллаев,

"Лучший режиссер" – реж. Эльмар Байрамов, "Дыхание",

"Лучший сценарий"- "Полярная звезда", сценаристы Ширин Ахмедов и Эльмар Фарзали.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Фото – Рустам Исмайлов.

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