Проведение "Форума культуры и творческих индустрий" позволит творческим деятелям проявить свои способности - Фазиль Мустафа

БАКУ /Trend Life/ - Проведение "Форума культуры и творческих индустрий" позволит творческим деятелям проявить свои идеи и способности.

Об этом, как сообщает во вторник Trend Life, сказал на открытии "Форума культуры и творческих индустрий" заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа.

"Министерство культуры Азербайджана организовывает форумы, которые имеют большое значение. Для нашего комитета "Форум культуры и творческих индустрий" весьма важен, как и вопросы, которые здесь рассматриваются", - подчеркнул он.

Он добавил, что в Азербайджане много талантливых, творческих людей, и нужно создать среду, чтобы они проявили свой талант.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева в Баку 28-30 проходит "Форум культуры и творческих индустрий". Форум организован с целью обсуждения перспектив взаимного сотрудничества и существующих проблем среди представителей данной сферы, а также изучения возможностей всестороннего развития творческой индустрии.

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