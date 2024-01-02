Музыкальная исповедь народного артиста Эльчина Азизова, или Оперный стендап в Москве

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Московского музыкального театра "Геликон-опера" 10 февраля народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов представит увлекательную программу под названием "Опера без бабочки", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

На вечере Эльчин Азизов не только исполнит самые известные и яркие арии из своего репертуара, но и откровенно расскажет о работе над сценическими образами, сотрудничестве с известными режиссёрами и дирижерами. Музыкальная исповедь артиста обещает быть увлекательной и очень содержательной.

Необычный оперный стендап станет настоящим подарком для всех поклонников артиста, а также слушателей, интересующихся закулисной жизнью лучших оперных сцен мира.

Выступление пройдет в сопровождении Российского государственного Кремлёвского оркестра под руководством Константина Чудовского.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладателя Летнего кубка КВН 1995 года, Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

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