Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский фильм "Açar" включен в программу фестиваля в Болгарии

Культура Материалы 10 января 2024 19:58 (UTC +04:00)
Азербайджанский фильм "Açar" включен в программу фестиваля в Болгарии

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Açar" (Ключ) режиссера Эльшада Алиева (ELsevƏR) отобран в программу 16-го Софийского кинофестиваля MENAR (Болгария), сообщает Trend Life.

В этом году международный фестиваль пройдет с 12 по 18 января.

"Açar" - фильм совместного производства компаний "OB Film" и "Epic Production". Кинолента повествует о мужчине, который 26 лет хранил ключи от своего дома, оставшегося на оккупированной территории. Эти ключи были для него последней надеждой и символом родного дома...

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма – Эльшад Алиев (ELsevƏR), оператор – Джавид Оруджлу (Delee), художник-постановщик – Ариф Нифтиев, режиссер монтажа – Эльшад Рагимов, звукорежиссер - Мехман Надиров, продюсеры – Орхан Бехбид, Сенур Ахадов и Метин Алекперли.

В фильме заняты – Гурбан Исмайлов, Расим Джафар, Рейхан Джафар, Гусейн Искендеров, Юсиф Шейхов, Земфира Абдулсамедова, Ариф Керимов, Ровшан Агаев, Эльдар Джабраил, Селин Джабраил и другие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости