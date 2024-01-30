Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева вернулась в 1998 год (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, спустя двадцать лет сыграла в опере великого композитора Фикрета Амирова "Севиль", исполнив партию Гюлюш, сообщает Trend Life. Это событие вернуло оперную исполнительницу на много лет назад.

"В 1998 году, когда я только делала первые шаги на оперной сцене, я сыграла в этом спектакле с нашей легендарной, народной артисткой Хураман Гасымовой. Художественным руководителем был народный артист СССР Фархад Бадалбейли. Премьера прошла с большим успехом, среди зрителей были видные государственные деятели, представители культуры и науки. И нам было очень приятно, когда после спектакля за кулисы пришел великий лидер Гейдар Алиев, высказал добрые слова, очень тепло пообщался с творческим коллективом, пожелал дальнейших успехов. Незабываемые впечатления и большой праздник!", - сказала Trend Life Фидан Гаджиева.

"Севиль" - лирико-психологическая опера в 4-х действиях, написанная в 1949-1952 гг. великим композитором Фикретом Амировым на либретто Талета Эюбова по мотивам одноименной драмы видного драматурга Джафара Джаббарлы. Впервые она была поставлена на сцене Азербайджанского театра оперы и балета в Баку в 1953 году. Опера посвящена теме свободы и образования азербайджанской женщины. События охватывают два периода: 1918-1919 годы и спустя десять лет.

Было несколько редакций оперы. Нынешняя поставлена заслуженным деятелем искусств Хафизом Гулиевым. Партии исполнили заслуженные артисты Илаха Эфендиева, Турал Агасиев, Фарид Алиев, Азер Рзазаде, Инара Бабаева, актеры Фахмин Ахмедли, Талех Яхъяев. Дирижер – лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Напомним, что с 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!