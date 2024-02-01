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Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)

Культура Материалы 1 февраля 2024 10:32 (UTC +04:00)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана Назпери Досталиевой, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Публика тепло встретила певицу, наградив ее бурными аплодисментами. Назпери Досталиева порадовала поклонников исполнением популярных песен, среди которых "Dilbərim", "Bağışla ana", "Yar qadanı alımmı", "Gülüm", "Azərbaycan" и другие композиции.

На мероприятии было рассказано о жизни и творчестве певицы, ярких и интересных моментах, связанных с ее сценической деятельностью.

Затем участники вечера задали народной артистке интересующие их вопросы.

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Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
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