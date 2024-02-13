Орган, скрипка, виолончель – неподражаемая атмосфера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся вечер органной и скрипичной музыки, сообщает Trend Life.

В программе выступили - Нигяр Мамедова (орган), Рената Абубекирова (скрипка) и Эрол Рзаев (виолончель), в исполнении которых прозвучали сочинения азербайджанских, русских и европейских композиторов.

Гости концертной программы насладились неподражаемой атмосферой, блистательной игрой музыкантов, гармоничным звучанием органа, скрипки и виолончели.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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