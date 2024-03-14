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Азербайджан представлен на Международном кино- и телевизионном рынке FILMART

Культура Материалы 14 марта 2024 18:47 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на Международном кино- и телевизионном рынке FILMART

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представлено на Международном кино- и телевизионном рынке FILMART, который проходит 11-14 марта в Гонконге, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В Международном кино- и телевизионном рынке FILMART принимают участие дистрибьюторы, торговые агенты, инвесторы и другие профессионалы отрасли из 41 страны мира.

Учитывая важность поддержки развития творческих сфер в рамках пропаганды азербайджанской культуры, а также продвижения кинопотенциала страны и привлечения иностранных специалистов к развитию местной киноиндустрии, Азербайджан представлен на этом мероприятии делегацией.

В рамках мероприятия были проведены встречи с представителями киноиндустрии разных стран с целью продвижения Азербайджана как локации для съемок фильмов и изучения возможностей совместного производства.

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