В Музейном центре в Баку состоится концерт-портрет, посвящённый творчеству Исмаила Гаджибекова

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра состоится очередной концерт-портрет цикла "Музыкальные вечера в музее", посвящённый творчеству композитора Исмаила Гаджибекова (1949 – 2006), сообщает Trend Life. Вечер пройдёт 1 апреля в 19:00 в Музейном центре (III этаж, актовый зал).

Исмаил Гаджибеков - азербайджанский композитор, превративший неоклассицизм в одну из неотъемлемых составляющих своего творчества. В результате переработки ашугской музыки, а также синтеза полифонических стилей и приёмов, свойственных западноевропейской музыке (в совершенстве освоенной композитором), неоклассицизм в его творчестве проявился с присущей ему ясностью и чёткостью форм. Гаджибеков, получивший композиторское образование в классе Гара Гараева, с 1974 года и до конца жизни преподавал композицию в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Исмаил Гаджибеков является автором "Страниц из альбома", "Трёх идиллий", "Концертштюка", "Концертино", "Узоров" для симфонического оркестра и ряда других произведений, ставших важной частью нашего музыкального наследия. Ярким примером национального неоклассицизма считается фортепианная рапсодия "Джанги". В концерте-портрете будут исполнены камерные произведения композитора.

Основной целью проекта "Музыкальные вечера в музее" является организация концертов-портретов азербайджанских композиторов и освещение особенностей их творчества. Большая часть времени уделяется презентации авторской музыки. В рамках проекта были организованы концерты-портреты таких азербайджанских композиторов, как Тахир Ибишев, Рахиля Гасанова и Хайям Мирзазаде.

Модератор - музыковед Шафагат Мамедова.

Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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