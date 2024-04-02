Правнук Самеда Вургуна вручил награды победителям проекта "Книги и писатели-юбиляры" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творчеству выдающегося представителя азербайджанской поэзии, первого народного поэта Азербайджанской ССР, лауреата Государственных премий, драматурга и общественного деятеля Самеда Вургуна (1906-1956) был посвящен музыкально-поэтический вечер в Русском доме в Баку, сообщает Trend Life.

Вечер украсили яркие выступления воспитанников детского ансамбля "Lalələr" учащихся Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, выпускников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, молодых талантливых поэтов.

Грамоты победителям литературного проекта "Книги и писатели-юбиляры" вручил почетный гость вечера правнук Самеда Вургуна, лауреат международных конкурсов, директор Дома-музея Самеда Вургуна в Баку Вургун Векилов.

Выступившие на мероприятии член Союза писателей Азербайджана, заведующая отделом поэзии журнала "Литературный Азербайджан " Алина Талыбова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина отметили большую роль поэта в развитии литературы, которую он обогатил своими бессмертными произведениями.

Самед Вургун – творец, отдавший поэзии всего себя, без остатка. Поэт выбрал себе псевдоним "Вургун" (влюбленный), и это не случайно. Он был влюблен в Родину, родную землю, во всю красоту мира, в людей с добрым сердцем.

Самед Вургун - автор более двухсот стихотворений, поэм, пьес и драматических произведений, по которым сняты фильмы и поставлены спектакли. Он также перевел на азербайджанский язык ряд произведений мировых классиков. В его честь названы улицы, центры культуры и образования в разных странах.

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