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По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Культура Материалы 1 мая 2024 15:36 (UTC +04:00)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт "Вечер камерной музыки", сообщает Trend Life.

Прекрасную концертную программу вниманию слушателей представил Азербайджанский государственный струнный квартет.

Момент, на который обратило внимание большинство слушателей, посетивших концерт, был связан с обновлением исполнительского состава. В состав квартета вошли лауреат республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (первая скрипка), заслуженные артисты Азербайджана Солтан Мамедова (вторая скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

В программе прозвучали струнные квартеты Йозефа Гайдна и Роберта Шумана.

Концерт стал большим подарком поклонникам и ценителям классической музыки, произведя большое впечатление сочетанием мастерского исполнения и вдохновения.

Отметим, что Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
По струнам души… Весеннее вдохновение в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
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