В Баку состоялся концерт воспитанников Детского центра музыки и искусства Sənət (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый день приносит ребёнку много впечатлений и новых открытий. Эмоции и чувства переполняют его, очень хорошо работает фантазия и воображение. При этом детское творчество очень полезно для развития подрастающего поколения, в результате которого ребёнок самовыражается и создаёт что-то новое и уникальное. Когда взрослый занимается творчеством, то, как правило, он ориентируется на результат. Ему важно, что получится в итоге, когда процесс будет окончен. Для ребёнка же важнее сам творческий процесс, во время которого его личность гармонично и всесторонне развивается.

21-22 декабря в Детском центре музыки и искусства Sənət состоялся ежегодный отчетный концерт под названием "Sənətin balaca ulduzları", сообщает Trend Life. На мероприятии собрались родители, друзья и все любители искусства, чтобы насладиться выступлениями студентов центра.

В рамках концерта юные таланты представили свои достижения за год. Программа включала яркие танцевальные номера, виртуозную игру на музыкальных инструментах и вдохновляющие вокальные выступления. Каждый участник продемонстрировал не только свои навыки, но и большой прогресс в развитии творческих способностей.

Детский центр музыки и искусства Sənət гордится своими студентами, которые с каждым годом раскрывают всё больше своего потенциала и радуют публику мастерством и искренностью исполнения. Концерт стал настоящим праздником творчества, оставив неизгладимые впечатления у зрителей.

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