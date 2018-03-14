Бакинцев напугали "Властелином силы" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall, прошёл гала вечер азербайджанского мистического фильма "Güc sahibi", сообщает Trend Life.

В праздничном вечере приняли участие актеры, деятели искусств, медийные лица, представители шоу-бомонда, журналисты и блогеры. Творческий коллектив, пройдя по красной дорожке, "попал в объятия" поклонников и журналистов, с удовольствием отвечал на вопрос, фотографировался и делал селфи. Кинолента стала настоящим подарком для всех поклонников приключенческих ужастиков.

Режиссёр и автор сценария картины Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма. В главных ролях: Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз.

Фильм рассказывает о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения...

С 15 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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