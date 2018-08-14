Eminem побил свой рекорд в скорости чтения рэпа

Рэпер Eminem побил свой рекорд по скорости читки, передает БЕЛТА. Американский рэпер Eminem записал куплет для трека Majesty певицы Ники Минаж, в котором побил свой же рекорд по скорости читки. Отрывок из Majesty, который зачитал рэпер, содержит 123 слога и длится около 12 секунд, то есть скорость читки составляет 10,3 слога в секунду.

Для сравнения предыдущий рекорд исполнителя составил 157 слогов за 16,3 секунды - 9,6 слога в секунду. Это был отрывок из трека Rap God, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество слов в хит-сингле - их там 1560. Однако самым быстрым в мире рэпером до сих пор считается артист Twista, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году. Тогда он произнес 598 слогов за 55 секунд - со скоростью 11,2 слога в секунду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.