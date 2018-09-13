Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире (ФОТО)

13 сентября 2018 15:43 (UTC+04:00)

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-музыкантов. Его возглавил Шон Картер, известный как Jay Z. Он за год заработал $76,5 млн, передает РБК.

Отмечается, что заработать в этом году Jay Z помогли альбом Everything Is Love, записанный им вместе с супругой Бейонсе, а также гастрольный тур ​On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс (Diddy), до этого возглавлявший рейтинг три года подряд. В этот раз его доход составил $64 млн. В 2017 году он возглавлял и рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Третью строчку в перечне занял Кендрик Ламар, заработавший за 12 месяцев $58 млн.

Также в список вошли - Дрейк ($47 млн), J. Cole ($35,5 млн), Dr. Dre ($35 млн), Nas ($35 млн), Pitbull ($32 млн) и другие.

Всего в рейтинге 20 исполнителей. Отмечается, что хип-хоп является самым популярным жанром в Америке, а десять самых высокооплачиваемых исполнителей за год в общей сложности заработали $405,5 млн.

В марте Forbes также признал Jay Z самым богатым исполнителем хип-хопа с состоянием $900 млн. Он обошел Diddy, чье состояние оценивается в $825 млн, и Dr. Dre ($770 млн).

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