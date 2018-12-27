Дворец Гейдара Алиева приглашает на детский Новый год “Дед Мороз и Баба Яга”

27 декабря 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 2 и 3 января пройдет Новогоднее интерактивное музыкально-развлекательное представление для детей “Дед Мороз и Баба Яга”, сообщает Trend Life.

Любимые сказочные герои – Заяц, Ворона, Волк, Пират, Леший и Баба Яга, соберутся вокруг самой большой елки страны, которую зажгут Дед Мороз и Снегурочка. Множество сюрпризов, подарков, развлечений, национальной и зарубежной музыки, танцев и песен в эти дни порадуют наших детей. Юные зрители смогут и сами принять участие в веселом представлении.

Начало спектаклей в 12:00 и 15:00. Цена билетов от 6 до 25 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30. Для заказа билетов: (077) 600 00 60

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