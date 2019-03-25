Азербайджанское масло весело скользит по Украине (ВИДЕО,ФОТО)

25 марта 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по Маслу" продолжает успешное выступление на самом рейтинговом канале Украины 1+1 - в юмористическом шоу "Лига Смеха", сообщает Trend Life. Команда, показав яркую игру в Киеве, вышла в 1/8 финала.

Тренером команды является украинская певица, телеведущая и актриса Ольга Полякова, руководитель – Джавид Шахбазбеков. Ранее соревнования проведены в Одессе и Харькове.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Выступление команд оценивает жюри, которые по совместительству являются и тренерами этих команд.

В пятом сезоне к Оле Поляковой, Юрию Ткачу, Стасу Боклану и Евгению Кошевому присоединились актёр и автор развлекательно-юмористических телепрограмм, актёр кино Гарик Бирча и, вернувшийся в проект, Сергей Сивохо. Седьмым судьёй стал, так называемый, судья-джокер, который в каждом выпуске программы будет меняться. В первом выпуске это была Елена Кравец, во втором - Алексей Потапенко (Потап).

Команда "Как по Маслу" выражает признательность AzersunHolding за всестороннюю поддержку.

(Автор: Вугар Иманов)

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