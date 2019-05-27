Уилл Смит как джинн исполнил желания азербайджанцев (ВИДЕО, ФОТО)

27 мая 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум - класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошла арабская ночь и показ долгожданного фильма "Аладдин", производства компании Disney, сообщает Trend Life.

"Аладдин" - фильм Гая Ричи о приключениях Аладдина, киноадаптация одноимённого мультфильма 1992 года. В главных ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит и Билли Магнуссен. В центре сюжета - молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является сам Аладдин…

Во время премьеры кинотеатр CinemaPlus был украшен в восточном стиле. В декоре была использована вся атрибутика Востока. Гости были в восторге от сказочной атмосферы и активно принимали участие во всём мероприятии. Казалось, что вот-вот из лампы появится джинн и исполнит желания всех гостей, среди которых были медийные лица, певцы, телеведущие и шоу-звезды – Эльдар Гасымов, Руфат Назар, Ислам Мехралиев, Шахрияр Абилов, Влада Ахундова, Шоле Сафаралиева и другие. Некоторые даже активно терли лампу для этого, более того, желания некоторых даже сбылись. Например, один из певцов нашел режиссера для своего нового клипа, а из телеведущих кто-тот будет вести новый проект. Вслух об этом, правда, никто не признался, - боялся, что сглазят. Премьера и вечер прошли на 5+!

(Автор: Вугар Иманов)

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