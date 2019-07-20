Международный день торта в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ни одно торжество - день рождения, свадьба, корпоратив, праздничные даты не обходятся без этого кулинарного чуда - ТОРТА. Существует огромное количество разных вкусных рецептов тортов, по-разному, но всегда с фантазией оформленных, а каких вкусных! Ведь каждого свои предпочтения: кто-то любит шоколадные торты, кто-то бисквитные, кто-то фруктовые... И скорее всего, именно поэтому, появился интересный и пока еще молодой праздник – Международный день торта (International Cake Day), который отмечается 20 июля.

Причем, одним из основоположников этого дня является Азербайджан, который в 2011 году вместе с Россией, Украиной, Беларусью, Молдовой, Грузией, Израилем и США принял активное участие в первом праздновании Дня торта, тем самым заложив хорошую традицию. Жители этих стран выкладывали фотографии созданных ими тортов на специально созданном сайте. Поэтому этот день посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами, и проходит под девизом "I CAKE YOU", что значит – "Я приду к тебе с тортом". Что, в общем, логично. Как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу? А у истоков этого сладкого праздника лета стоит "Королевство Любви " (Израиль) - международный некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы. В 2009 году несколько музыкантов решили наладить дружеские отношения между разными национальностями, объединив их идеей приготовления сладкого угощения. Страны же, принявшие активное участие в этом первом праздновании Дня Торта, и стали основоположниками международного праздника.

С тех пор количество участников акции только увеличивается. В этот день по всему миру проводят кондитерские выставки и шоу, ярмарки кулинаров, мастер-классы и флешмобы. Принять участие в празднике может любой желающий, вне зависимости от его кулинарных способностей, возраста, страны проживания и других факторов. Поскольку торт для данного праздника - это символ объединения людей, его можно не только испечь, но и нарисовать, слепить, связать, создать из любых материалов, даже из воздушных шариков. Можно в этот день поздравить своих дорогих и любимых людей обычной или электронной открыткой.

(Автор: Вугар Иманов)

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