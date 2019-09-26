Известная российская актриса приняла ванну из нефти и приготовила долму в Хыналыге (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "Россия 1" представлен очередной выпуск травел-шоу "По секрету всему свету", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life.

"По секрету всему свету" - шоу для всех, кто любит путешествовать. Зрители передачи могут увидеть самые яркие и удивительные места нашей планеты, познакомиться с людьми, которые там живут. Ведущая телепередачи - актриса театра и кино Ольга Кузьмина, хорошо знакомая телезрителям по роли в сериале "Кухня".

Если в первом выпуске про Азербайджан Кузьмина прогулялась по Ичери Шехер, рассказала телезрителям о Девичьей башне, Дворце ширваншахов, Музее миниатюрной книги и других достопримечательностях Баку, то во втором - телеведущая отправилась за пределы столицы Азербайджана.

"Страна, в которой я очутилась, всегда славилась своим радушием и жаркими объятиями", - так начала второй выпуск передачи про Азербайджан Ольга Кузьмина.

Кузьмина рассказала телезрителям о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях", Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и грязевых вулканах, посетила Нафталан, где приняла лечебную ванну из нафталановой нефти. Также телеведущая узнала, что нефтью можно еще и рисовать - в мастерской у азербайджанского художника Сабира Чопуроглу Кузьмина с помощью мастера даже попыталась нарисовать картину.

Также Кузьмина посетила фруктово-овощной рынок, а затем отправилась в село Хыналыг, где под руководством местной жительницы приготовила долму "Три сестры" (долма из баклажанов, болгарского перца и помидоров).

(Автор: Джани Бабаева)

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