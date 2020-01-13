"Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)

13 января 2020 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи стартовал XXXI Международный фестиваль КиВиН! - самый крупный слет команд, играющих в легендарную игру. Фестиваль проводится в Сочи ежегодно, в этом году, как обычно он пройдет в два тура. Гала-концерт состоится 23 января, где выступят команды, прошедшие отбор в главные лиги - Высшую и Премьер, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых.

Азербайджан представит новый коллектив – команда "Сборная телевизионных ведущих". Новый концепт - новые звезды. Некоторые участники команды успели стать чемпионами в Баку, другие засветились со "Сборной Баку" на Первом канале.

"Азербайджан в последние годы является постоянным участников этого крупного события. Благодаря Азербайджанскому Клубу веселых и находчивых наши команды с большим успехом представляют свое творчество на сцене фестиваля, расширяя границы сотрудничества с популярными лигами разных городов. И кстати, за это время немало известных команд МС КВН приобщились к участию и в нашей главной лиге", - говорится в сообщении.

Немного статистики. Команда КВН "Сборная Баку" представляла страну на фестивале в Сочи четыре года подряд – с 2013 по 2017. Получив мощный старт и набравшись опыта в Азербайджанской лиге КВН, ребята начали работать в различных проектах. Часть участников успешно выступила в составе команды "Как по маслу" в телепроекте Лиге Смеха в Украине и Израиле, Иса Рагимов занимается авторским проектами регулярно выступает в стенд-ап клубах Москвы, работает ведущим мероприятий, а Нариман Алиев стал оперном певцом и работает в театре в Екатеринбурге, Алик Джафаров выступает в команде "Планета Сочи" в Высшей лиге.

"Отечественный КВН начинает новую страницу. И как всегда, Азербайджанский Клуб веселых и находчивых не пожалеет на своих новых звезд ни сил, ни времени. Будем и дальше стремиться к успеху и выражаем благодарность Министерству спорта и молодежи за всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
  • "Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
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