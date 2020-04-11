Фахрия Халафова выступила с инициативой новой акции "Нет коронавирусу!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущие программы "Zövqə doğru" ATV - заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный дизайнер Фахрия Халафова и телеведущий Юсиф Агаев выступили с инициативой новой акции "Нет коронавирусу!", сообщает Trend Life.

Автором идеи стала Фахрия Халафова, которая предложила нарисовать на ладони символику коронавируса и перечеркнуть его. Тем самым, каждый зритель психологически и эмоционально может сказать "Нет коронавирусу!". Эту акцию предложено развить в соцсетях. Программа выйдет в эфир 12 апреля в 16.15 с виртуальным участием интересных гостей.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)