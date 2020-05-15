Егор Анисимов провел на улицах Баку Coffin dance , или Самый позитивный "карантинщик" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Coffin dancing mem" - самое коронавирусное видео этого сезона. Роликов с кадрами необычных похорон в сети становится все больше. Оказывается, танцы с гробами - обычное дело в Гане, но пользователей соцсетей уже не остановить.

Одним из них стал профессиональный танцор, лауреат международных конкурсов, участник популярного российского шоу "Танцы на ТНТ", руководитель Azerbaijan Cheer Union и The Legend Dance Studio Егор Анисимов, сообщает Trend Life. Егор Анисимов 25 лет занимается танцевальной, а 10 лет - преподавательской деятельностью. Его ученики становятся победителями на различных национальных и международных соревнованиях.

Вообше, этот танцор стал настоящим открытием "карантинного сезона", представив ряд интересных и увлекательных видеопроектов, которые вызвали большой интерес в соцсетях. То он спаситель Вселенной, то Человек в противогазе, то Дезинфектор и все это, конечно, сопровождается танцами.

"Моя цель – всегда дарить людям позитив, зажигать яркими эмоциями. И это всегда возможно, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства. Не стоит замыкаться в себе, не подпускайте к себе черный негатив, только свет! Кстати, 16 мая празднуется Международный день света, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Так что, больше света и позитивных эмоций!", - отметил Егор Анисимов.

(Автор: Вугар Иманов)