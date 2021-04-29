Пешком по Баку – по улице Низами, к музею Низами, памятнику Низами, киноцентру "Низами", метро "Низами"… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Интересную просветительскую акцию в рамках проекта "Изучаем наследие великого поэта Низами Гянджеви" провели Главное управление молодежи и спорта Баку (BŞGİBİ) и социальные учреждения Gənclər evi (Дом молодежи). Она посвящена Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

В акции приняли участие начальник BŞGİBİ Рагиф Аббасов, директора Домов молодежи - Наргиз Бабаева, Алекбер Мустафаев, Самир Мехралиев, Инара Эйюбова, Натаван Рустамова, Натиг Иманов, молодежные активисты.

Вместе с ведущей акции - певицей и телеведущей Мехин Гумбатовой молодежные активисты в майках с изображением миниатюр из "Хамсэ" ("Пятерица") Низами Гянджеви прошли по шести знаменательным местам Баку, связанным с именем великого поэта. Они рассказали об истории появления улицы Низами, метро "Низами", Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Международного центра Низами и Киноцентра "Низами".

Главная цель акции – привлечение молодежи, жителей столицы к изучению творческого наследия Низами Гянджеви и истории Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)