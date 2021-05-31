Бакинцы очарованы музеем под землей! На станции метро "Низами" открылась экспозиция в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня возобновило работу бакинское метро, которое закрылось в октябре прошлого года из-за пандемии коронавируса. ЗАО "Бакинский метрополитен" решило порадовать пассажиров открытием экспозиции увеличенных копий миниатюр к “Хамсе” Низами, созданных в XV-XVIII вв. и представленных на специальных банерах на входе и выходе станции метро, сообщает Trend Life.

Экспозиция посвящена "Году Низами Гянджеви" в Азербайджане и 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя. Многочисленные миниатюры, созданные к “Хамсе” Низами, воплощают основные сюжеты поэм, хотя в них иногда включались и эпизоды из современной жизни.

В большом вестибюле (перед выходом на платформу) по бокам эскалаторов установлены баннеры: один со сведениями об историческом событии, когда 31 декабря 1976 года состоялось торжественное открытие станции метро "Низами" с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, представителей правительства, общественности, второй – с кадрами из фильма Эльдара Гулиева "Низами" (1982) в главной роли с Муслимом Магомаевым.

Представляем читателям историю создания одной из красивейших станций метро в мире - станции бакинского метро "Низами Гянджеви", которую называют "музеем под землей".

Станция была построена по проекту лауреата Госпремий, героя Соцтруда, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР, народного архитектора СССР Микаила Усейнова. Станцию украшают мозаичный портрет Низами Гянджеви и 18 панно по мотивам его произведения "Хамсе" ("Пятерица"), являющиеся воплощением архитектурного искусства Азербайджана. Автором является художник-живописец, монументалист, лауреат Госпремии и кавалер государственных орденов, народный художник СССР Микаил Абдуллаев (1921-2002). На мозаичном панно изображены сцены-сказания из поэм "Хамсе" - "Сокровищница тайн" (Разговор сов, Притча о старике-кирпичнике, Султан Санджар и старуха), "Хосров и Ширин" (Фархад на горе Бисутун, Хосров и Ширин, Фархад и Ширин), "Семь красавиц" (Трагедия Симнара, Бахрам и дракон, Отвага Бахрама, Фитне), "Повествование об Искендере" (Искендер и пастух, Семь мудрецов, Нушаба и Искендер, Смерть Дария, художник Мани), "Лейли и Меджнун" (Меджнун и отец, Лейли и Меджнун, На могиле Лейли). Отметим, что в 2017 году были проведены реставрационные работы композиций. Для этого были приглашены ученики Микаила Абдуллаева – специалисты по мозаичным композициям и керамике Зохраб Джаббаров и Эльчин Джаббаров, а также по мрамору - Низами Велиев.

Современным новшеством стало изображение цитат из произведений Низами с обратной стороны композиций, на стенах платформы ожидания (прибытия и отбытия поездов). Кстати, в вагонах поездов на станции звучит фрагмент из романса “Sənsiz” (Без тебя) великого композитора Узеира Гаджибейли на слова Низами Гянджеви.

Отметим, что, говоря о правилах в метро в период пандемии, глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сказал, что следует продолжать строго придерживаться правил карантина - на станциях и в вагонах метро пассажиры должны использовать медмаски и соблюдать социальную дистанцию. При выявлении повышенной температуры тела граждане не будут пропускаться в метро. Те, кто неправильно носит медмаску, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством. В аптеках на станциях подземки будут продаваться медицинские маски.

Мамедов добавил, что дезинфекция станций и вагонов проводится по графику. Текущие дезинфекционные работы будут проводиться ежедневно, не менее шести раз в день.

(Автор и фото - Вугар Иманов)