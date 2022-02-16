Только в CinemaPlus долгожданная турецкая драма "Дядя" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 17 февраля начинается показ долгожданной турецкой драмы "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" (Дядя: История одного мужчины).

Главную роль сыграл Уфук Байрактар, известный, как персонаж Dayı в сериале Ezel. Партнером по картине является красивая актриса Гизем Караджа Эрмекчи, которая получила высокую оценку зрителей. Режиссёр и сценарист - Угур Байрактар.

По сюжету, с самого детства Джевахир был хулиганом с обостренным чувством справедливости. Он никогда не обижал слабых, но любил ввязываться в приключения. Когда же герой вырастает, родители советуют парню уехать из родной деревни в Стамбул. Там он начинает работать у мужчины по имени Сейфи, который варит для горожан кофе. Поначалу всё идёт хорошо, но вскоре большой город сталкивает парня лицом к лицу с самыми неприглядными сторонами жизни. Пытаясь, как и в детстве, отстоять справедливость, герой начинает противостоять бандитам. Только вот обычный деревенский парень не может дать достойного отпора преступникам, поэтому очень скоро Джевахир сам становится на тропу криминала. Честностью, отважностью и справедливостью он завоевывает уважение в определенных кругах, но в то же время и наживает себе немало опасных врагов.