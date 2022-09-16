Поединок в горах Азербайджана. Перед сыном стоит тяжелый выбор – сдать отца властям или отпустить на свободу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году исполнилось 55 лет со дня выхода на экраны криминальной драмы с элементами боевика и приключений режиссера Кямиля Рустамбекова "Поединок в горах" (Dağlarda döyüş). Представляем читателям Trend Life историю создания фильма, снятого по повести Ахмедаги Гурбанова (Муганлы) "Tikanlı məftillər" (Колючая проволока).

Фильм 1967 года производства киностудии "Азербайджанфильм", который был также переведен на русский язык, имел большой успех - в первые годы проката его посмотрело около 22 млн зрителей!

Фильм посвящён судьбам людей после Великой Отечественной войны. В картине описывается жизнь и деятельность пограничников на границе Азербайджана и Ирана, для которых превыше всего воинский долг и любовь к родине. Красной линией в сюжете проходит поединок в горах между молодым пограничником Фаррухом (Шахмар Алекперов, народный артист) и пожилым контрабандистом Сарханом (Рза Афганлы, народный артист, лауреат Сталинской премии). Пограничник обезвреживает нарушителя границы, но как оказывается …- это его отец, которого он потерял много лет и считал погибшим на фронте. Из рассказа Сархана следует, что в период войны он раненым попал в плен к немцам, прошел муки лагерей, и после освобождения американцами из плена, несмотря на предупреждения, решил все же вернуться домой. Известно, что в те годы в Союзе военнопленные считались врагами народа и подвергались репрессиям, что произошло и с Сарханом, который бежал за рубеж. Там он узнает, что его сын и супруга погибли во время потопа в горной местности, и решает навсегда остаться за рубежом… Теперь перед сыном стоит тяжелый выбор – сдать отца властям или отпустить на свободу…

Для 24-летнего Шахмара Алекперова это был дебют в кинематографе, так же, как и для 26-летней дикторши Азербайджанского телевидения и радио Офелии Санани (народная артистка), которая воплотила образ невесты Фарруха – Хиджран.

Офелия Санани была выбрана Кямилем Рустамбековым из десятков актрис. Потому что ни одна из претенденток на эту роль не соответствовала образу Хиджран, сформировавшемуся в творческом воображении режиссера - с характерными чертами и жестами, свойственными простым и милым деревенским девушкам.

Офелия Санани: "Приглашение на пробные съемки персонажа Хиджран стало для меня большой неожиданностью. В те годы я работала на радио и в редакции дубляжа киностудии "Азербайджанфильм". Однажды, когда спешила в редакцию дубляжа, в коридоре киностудии встретилась с Кямилем Рустамбековым, который, увидев меня, неожиданно остановился и воскликнул "Нашел!". В те годы я только создала семью с Валидом Санани (диктор радио, первый азербайджанский футбольный комментатор, сын народного артиста Мохсуна Санани). Мой тесть также принимал участие в кинопробах и впоследствии сыграл в этой картине моего отца. Перед кинопробами режиссер дал мне сценарий фильма и попросил его быстро прочитать и высказать свое мнение. Образ Хиджран глубоко запал в мое сердце. Больше всего мне понравилось, что это спокойная и дружелюбная девушка, и тогда я подумала, что обязательно справлюсь с этой ролью".

Шахмар Алекперов и Офелия Санани были знакомы еще по работе в отделе дубляжа "Азербайджанфильм".

"Мы вместе озвучивали иранский фильм "Европейская невеста", причем это получилось настолько отлично, что специально для нас в кинотеатре "Араз" была организована встреча со зрителями. Шахмар Алекперов был потрясающей личностью, мастером высокого класса, который после дебюта в фильме "Поединок в горах" сыграл во множестве картин и вписал свое имя в историю национального кинематографа", - сказала Офелия Санани.

Съемки проходили в Шамахы, Гёйтепе, горной местности Гобустана и Нальчика (Кабардино-Балкария).

Кстати, по сюжету Хиджран была отличной наездницей, и Офелии Санани пришлось овладеть этим мастерством многочасовыми тренировками со специальным тренером. Причем, у нее это настолько хорошо получалось, что тренер даже предложил ей выступить на соревнованиях по скачкам в Москве. Но почему-то эти кадры лихой езды героини так и не вошли в фильм.

"Во время репетиций и съёмочного процесса пришлось проехать на лошади много километров, причем по горной местности, что было очень опасно. Но я ничего не боялась. Я чувствовала, что созданный мной образ Хиджран понравился творческой команде. Горжусь тем, что снималась в фильме вместе с великими актерами, среди которых были Рза Афганлы, Кямал Худавердиев, Мохсун Санани, Атая Алиева, Сулейман Алескеров и другие. Каждый приглашенный в фильм актер не только достойно справлялся со своей ролью, но и делал все возможное, чтобы процесс съемок прошел успешно. В этой связи особо отмечу режиссерскую работу Кямиля Рустамбекова, который создал все условия для творческого самовыражения актеров", - вспоминает Офелия Санани.

Фильм был высоко оценен Управлением кино Москвы (в те годы фильмы принимались в Москве) и ему была присуждена высокая первая категория. Отметим также работу оператора Тейюба Ахундова, художника Мамеда Гусейнова, композитора Джахангира Джахангирова.