Из Аданы в Баку - фальшивая церемония бракосочетания (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 27 апреля стартует показ турецкой комедии "Тройная проблема" (Üçlü pürüz).

Режиссёр фильма - Ведат Уйар. В главных ролях - Хакан Алтынер, Селим Эрдоган и Дениз Гюндогду. Возрастное ограничение фильма 18+.

По сюжету, Фатих и Эда женятся втайне от своих семей. Пара планирует отправиться в Адану и провести там фальшивую церемонию бракосочетания прежде, чем станет известно, что они поженились. Для этого они просят своего друга Серхата, который на самом деле является сотрудником банка, быть фиктивным брачным агентом, а Хакана и Утку - свидетелями брака. Группа, которая вместе отправилась в Адану, попадает в неожиданное приключение, когда во время поездки у них угоняют машину…