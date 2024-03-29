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Новое звучание знаменитой "Dağlar qızı Reyhan" Фикрета Амирова (ВИДЕО)

Интересное Материалы 29 марта 2024 16:20 (UTC +04:00)
Новое звучание знаменитой "Dağlar qızı Reyhan" Фикрета Амирова (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Композитор, певица Севиндж Агасиева (SİVVA) и композитор, аранжировщик Джамал Гурбанов представили известную песню выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Dağlar qızı Reyhan" в новом формате, сообщает Trend Life.

В новой работе SİVVA привлекла внимание слушателей исполнением мугама.

"Мой папа – Мамед Агасиев был исполнителем на таре. В нашем доме всегда звучал мугам. Поэтому, мне было крайне интересно поработать над этим проектом, исполнить мугам. В аранжировке песни Джамал Гурбанов использовал элементы африканской этнической музыки", - подчеркнула она.

Джамал Гурбанов отметил, что песню "Dağlar qızı Reyhan" впервые исполнил народный артист СССР, выдающийся исполнитель Рашид Бейбутов, затем ее пела народная артистка Азербайджана Зейнаб Ханларова.

"Песню исполняли и многие современные певцы. "Dağlar qızı Reyhan" очень любят в народе. Поэтому мы решили представить ее в другом формате, донести до слушателей свое видение, свой стиль. В целом наша миссия – представить вниманию слушателей народные и авторские песни в современном и новом формате.

SİVVA – исполнительница, отличающаяся этническим, классическим и современным исполнением. Это придало стимул при работе над совместным проектом", - добавил он.

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