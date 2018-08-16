В этот момент я сам себе завидовал - Джавид Имамвердиев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитый на весь бывший Союз "парень из Баку" - Джавид Имамвердиев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева о том, что связывает его с основоположником бардовской песни Александром Городницким и о чем мечтают бакинские барды.

- Вы личность в творческом плане весьма разносторонняя: КВНщик, кинорежиссер – причем и в документальном, и в игровом кино, организатор уникального во многих отношениях фестиваля. А как вы пришли к решению профессионально заняться авторской песней, возглавить Бакинский клуб авторской песни?

- Вообще-то авторская песня вошла в мою жизнь гораздо раньше, чем КВН и тем более профессия режиссера. Услышав еще в детские годы на отцовских магнитофонных бобинах (среди множества других жанров) записи Высоцкого, Окуджавы, я выбрал для себя именно это. Возможно, потому что это сильно отличалось от всего остального, что я слышал с экрана телевизора, по радио, на грампластинках. В дальнейшем открыл для себя творчество Визбора, Городницкого, Галича и других бардов. Я даже писать стихи и играть на гитаре начал только для того, чтобы подражать моим кумирам. В 1988 году, в 16 лет, я пришел в Клуб авторской песни, начал ездить на фестивали, и с тех пор вся моя жизнь связана с этим жанром. Я даже дипломную работу в университете писал про авторскую песню.

В начале 90-х из-за отъезда из Баку многих бакинских бардов и большинства наших зрителей клуб временно прекратил свое существование, но в 1997 году мы с друзьями решили его возродить, и ребята выбрали меня его президентом. С тех пор прошло уже больше 20-ти лет… Мы заново создавали бардовскую публику, прививали ей интерес и любовь к этому жанру, искали новых авторов и исполнителей, проводили регулярные концерты, как авторские, так и посвященные творчеству известных бардов. А в 2007 году благодаря поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана нам удалось возродить Бакинский фестиваль авторской песни. Со временем он стал регулярным и приобрёл значительную популярность.

- Когда в Москве отмечали 80-летие Александра Городницкого, он выразил желание, чтобы режиссером его концерта были вы. Прошедший недавно в Баку фестиваль бардовской песни вы посвятили 85-летию Городницкого. Очевидно, что с одним из основоположников бардовской песни вас связывают давние дружеские отношения. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, как на ваше собственное творчество повлияли эти отношения?

- Мы познакомились с Александром Моисеевичем в начале 90-х годов на одном из фестивалей авторской песни, затем иногда пересекались на различных площадках, я бывал в Москве на его концертах. После возрождения нашего фестиваля я пригласил его на один из них – в 2009 году. И так получилось, что ему понравилось, и с тех пор он ежегодно приезжает в Баку на наши фестивали. За эти годы мы действительно подружились с ним, неоднократно путешествовали по нашей стране, он написал множество стихов и песен об Азербайджане, которые вошли в сборник "Бакинская тетрадь". Для меня вообще это большая гордость, что один из классиков современной русской литературы и один из основоположников жанра авторской песни написал книгу о нашей стране и отчасти в этом есть и моя заслуга.

Мне очень приятно, что он хорошо отзывается о моем творчестве. Он рекомендовал меня в качестве почетного гостя и члена жюри на многие фестивали авторской песни, благодаря его поддержке я смог показать свои стихи и песни в различных городах и странах. И вообще, дружить и постоянно общаться с человеком, который своим творчеством формировал тебя как личность, – это большое счастье и большая гордость.

Пять лет назад, когда Александру Моисеевичу Городницкому исполнилось 80 лет, он предложил мне быть режиссером-постановщиком своего юбилейного вечера в Кремлевском Дворце, мотивировав это тем, что я являюсь режиссером, хорошо знающим авторскую песню и его творчество. Видимо, тогда у меня все получилось, так как в этом году он доверил мне постановку целого цикла своих юбилейных вечеров в Москве и Санкт-Петербурге: в Центральном доме литераторов, Московском доме музыки, питерской филармонии и на других концертных площадках. А еще он доверил мне быть ведущим концерта непосредственно в день своего 85-летия, который отмечался в знаменитом бард-клубе "Гнездо глухаря". Вы не поверите, в этот момент я сам себе завидовал! Честное слово.

- Вам удалось не только вернуть и приумножить славу Бакинского фестиваля авторской песни, вы также являетесь художественным руководителем проекта "Барды мира" в рамках легендарного Грушинского фестиваля. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении своей деятельности. Как появилась такая идея вообще?

- Идея объединить на одной сцене русскоязычных бардов и поэтов со всего мира пришла опять-таки Александру Моисеевичу Городницкому, и снова он поручил этот проект мне, наверное, доверяя моим творческим и организационным способностям. Сначала это была специальная сцена на Грушинском фестивале, затем мы выступали с этим проектом на различных сценах. Он объединил авторов из России, Азербайджана, США, Израиля, Германии, Чехии, Польши, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран. Конечно, мы мечтали проехать с этим проектом по многим странам, в которых есть почитатели русской поэзии и авторской песни, но пока этот проект из-за финансовых трудностей осуществить не удалось… Но я уверен, все у нас еще получится.

- Вы убеждены, что песня должна делаться для души. Как вы полагаете, если песня, написанная российским автором, трогает бакинскую публику, или наоборот – это говорит в первую очередь о качестве песни или все же о духовной близости народов?

- Это одновременно очень простой и очень сложный вопрос. В двух словах, боюсь, на него не ответить. Безусловно, россияне и азербайджанцы духовно близки. Мы говорим на одном языке – и я имею в виду не только язык общения. Мы исповедуем одни и те же ценности, мы читали одни и те же книжки: "Значит, нужные книги ты в детстве читал" - Высоцкий. У нас общие проблемы, общие радости и печали, несмотря на то, что мы живем в разных странах. И поэтому то, что поют мои друзья из России, интересно бакинскому зрителю, и наоборот. Это наша общая культура, это наша общая духовность. Просто каждый из нас добавляет в нее что-то свое.

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